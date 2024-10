Deux bédéistes de Sept-Îles éclairent leur nouvelle œuvre

La bande dessinée Noir obscur, créée par les Septiliens Sébastien et Ghyslain Duguay, plonge le lecteur dans un monde où cynisme, humour et humanité cohabitent dans un mélange sombre, mais envoûtant.

Il s’agit du premier livre que Sébastien Duguay, bachelier en littérature et enseignant de français au niveau secondaire, a écrit. Son cousin, Ghyslain Duguay, a réalisé les illustrations de cet ouvrage, qui a fait sa sortie officielle le 8 octobre.

« Ça fait un bout de temps que moi et Ghyslain on voulait travailler ensemble », exprime Sébastien Duguay, qui admire les dessins de son cousin depuis l’enfance.

Sébastien a alors envoyé un volume de courtes histoires, des « micronouvelles », à Ghyslain. Celui-ci, déjà bien occupé avec son travail d’illustrateur dans les séries Macguffin et Alan Smithee et Lionel et Nooga, a pu lui consacrer ses vendredis pour imager ses récits.

« J’ai pioché là-dedans, j’ai pris les meilleures des bonnes histoires et j’ai commencé à essayer d’en faire quelque chose au niveau BD », explique Ghyslain Duguay. « C’est là que l’idée de faire ça en quatre cases, toujours le même format, est venue. »

Puiser dans les faits divers

Noir obscur comporte plus d’une centaine d’histoires tenant chacune sur une seule page. Le titre de l’œuvre ne fait pas uniquement référence à l’aspect monochrome des dessins qui s’y trouvent, mais aussi au caractère parfois sinistre des histoires qui y sont racontées.

« Chacun des personnages, des protagonistes, a un destin funeste », affirme Sébastien Duguay. « C’est la base et l’esprit dans lequel je travaillais. »

L’auteur s’est d’ailleurs fréquemment inspiré de la section des faits divers dans les journaux pour alimenter son imagination lors de l’écriture.

« Souvent, j’allais partir d’un titre de la revue Allô Police », lance l’écrivain. « L’histoire et son côté inusité, mais aussi le côté loufoque et l’humour noir, se retrouvaient dans le titre. »

« Il y a des histoires là-dedans que tu verrais dans le journal et tu n’aurais qu’à tourner la page », renchérit Ghyslain. « Mais là, tu as un fait divers en images, on te le met dans la face. »

Entre ombre et lumière

Malgré l’apparence à priori morbide de ces nouvelles, le message n’est pas toujours noir et blanc.

« Il y a de l’humour aussi », explique Sébastien. « L’intérêt c’est de créer ce punch et créer la surprise grâce à ce twist humoristique. […] Tu vas pouffer de rire, mais après tu vas réfléchir à ton affaire. Ça va t’amener à faire une autre lecture, à creuser un peu, à sonder ce malaise-là. »

Un ton résolument philosophique se dégage des courtes nouvelles qui peuplent ce livre. Outre les détours sinistres qui rappellent parfois les films noirs, Noir obscur s’attarde sur des « petits fragments de beauté » et des tranches d’humanité qui animent le quotidien. Un contrepoint remplit d’espoir qui fait contraste aux réalités franches et crues exposées dans cet ouvrage.

Le lancement du livre aura lieu à la Librairie Côte-Nord de Sept-Îles, le 10 octobre, à partir de 18 h. Les auteurs y seront pour échanger avec les participants et dédicacer les exemplaires.