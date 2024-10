Aurores sur la Côte-Nord si le ciel le permet

Des aurores boréales seront visibles sur la Côte-Nord jeudi et vendredi soir.

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) a émis un avertissement de tempête géomagnétique sévère jeudi. Le phénomène apportera des aurores boréales exceptionnelles d’une intensité qu’on voit rarement.

La violente tempête géomagnétique classée 4 sur une échelle de 5 pourrait causer des perturbations des appareils cellulaires et du réseau internet.

Toutefois, pour être en mesure de les observer, le ciel doit être dégagé. Environnement Canada prévoit un ciel nuageux avec 30 % de probabilité d’averse pour Sept-Îles jeudi et un ciel nuageux vendredi. Un ciel généralement nuageux avec 60 % de probabilité d’averse est prévu pour Baie-Comeau jeudi et de la pluie pour la nuit de vendredi.

Les Nord-Côtiers qui souhaitent observer le phénomène devront regarder vers le nord et s’éloigner le plus possible de toute pollution lumineuse. Les probabilités d’en apercevoir vendredi sont plus faibles mais pas impossibles.