Une démolition sélective préconisée pour certains travaux à la Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre 

Les travaux ont bel et bien repris à la Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre et le nouvel entrepreneur du chantier a réalisé plusieurs correctifs.

Le chantier était à l’arrêt depuis juin 2023 en raison de la découverte de problématiques, dont l’étanchéité déficiente de l’enveloppe extérieure causant des infiltrations d’eau et une propagation importante de moisissures. Finalement, à l’été 2024, un nouvel entrepreneur, LFG Construction, a été choisi pour effectuer les correctifs nécessaires et achever le chantier.

Dans une publication décrivant l’avancement des travaux, la Société québécoise des infrastructures (SQI) affirme que les professionnels ont réalisé le relevé des travaux à reprendre pour les 3e et 4e étages et celui pour les 1er et 2e étages est en cours. Une démolition sélective est préconisée, est-il mentionné.

Au niveau de l’extérieur, la brique a été complètement enlevée. Elle sera réinstallée sur l’ensemble du bâtiment. La laine isolante extérieure sera retirée en entier, à ce jour 50 % de ces travaux sont terminés. De plus, l’installation d’une protection temporaire contre les intempéries est amorcée sur la face nord de l’immeuble. Elle couvrira l’ensemble du bâtiment, ce qui permettra la poursuite des travaux en condition hivernale.

Par voie de communiqué, le gouvernement du Québec affirme que la Maison des aînés et alternative de Havre-Saint-Pierre est un projet important et qu’aucun compromis ne sera fait quant aux exigences de qualité.

La livraison est toujours prévue pour l’automne 2025. Initialement, le projet devait être réalisé pour l’automne 2022. Le budget de construction est quant à lui maintenu à 56 M$.

La Maison des aînés de Havre-Saint-Pierre comptera 48 places.