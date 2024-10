La Côte-Nord unie et engagée pour le plein développement des tout-petits

Divers acteurs du domaine de la petite enfance et des spécialistes se réuniront à Sept-Îles pour discuter du bien être des enfants.

Éclore Côte-Nord, qui œuvre dans le bien être de la petite enfance, tiendra son 5e événement régional en petite enfance à Sept-Îles.

L’événement intersectoriel réunira divers partenaires du réseau de la santé et des services sociaux, du réseau des services de garde éducatifs à l’enfance, du réseau scolaire, des organismes communautaires, des communautés autochtones, du monde municipal, des Tables de partenaires pour le développement social, etc.

« Des chercheurs, des spécialistes et experts nous entretiendront, sous forme de conférences et d’ateliers, sur les stratégies bienveillantes éducatives et thérapeutiques qui devraient être privilégiées pour contribuer au développement sain de l’enfant ; contrer les impacts de différentes formes d’abus, de négligence, voire de violence éducative sur ceux-ci, etc. », mentionne par communiqué, Réal Aloise, coordonnateur d’Éclore Côte-Nord.

Le rassemblement aura lieu au Cégep de Sept-Îles les 16 et 17 octobre.