Une nouvelle clé pour la Boîte à clés 

La Boîte à clés (BAC) ajoute une nouvelle clé à son trousseau. Après le volet Communication stratégique/Relations publiques, l’entreprise septilienne offrira un volet Santé aux différents milieux de travail.

Quand Natalie Rouleau s’est lancée dans Boîte à clés en 2015, alors avec Arlène Beaudin, il était clair pour elle qu’il y aurait d’autres clés pour les organisations. « C’était mon objectif avant dix ans », mentionne-t-elle.

Cette nouvelle clé est celle Santé.

« On a un gros réseau d’amis en santé et sécurité. On travaille sur le projet depuis novembre », ajoute-t-elle. Elle s’est entourée de Véronique Simard.

« On a bâti un plan d’affaires, qu’on a modifié. Ça a évolué et ça se concrétise. On a beaucoup d’ouverture sur ce qu’on peut offrir », assure celle qui est technologue en physiothérapie et associée à Natalie Rouleau, pour ce nouveau volet de BAC.

« Selon les services et les ressources de l’entreprise, on est malléable », précise Mme Rouleau.

« On personnalise notre offre », renchérit Mme Simard.

La Boîte à clés Santé offrira un service de réadaptation musculosquelettique et un volet mental, avec la collaboration d’une ergothérapeute. Catherine Cormier fera partie de l’équipe comme physiothérapeute.

« On veut offrir un volet préventif et curatif directement sur le milieu de travail, avec de la formation et de l’éducation », mentionne Véronique Simard.

Cette avenue profitera aux entreprises, notamment pour le retour au travail d’employés. Avec les délais dans les hôpitaux et la fermeture de deux cliniques privées dans la dernière année, « c’est une opportunité de rentabilité pour les entreprises », assure Natalie Rouleau.

Parmi les avantages aux employeurs pour les services offerts, elle évoque entre autres la diminution du taux d’absentéisme et l’amélioration de la productivité.

La BAC Santé en est à ses premiers balbutiements. Trois entreprises ont déjà été rencontrées.

Les deux femmes ont la vision d’élargir éventuellement les services de la BAC Santé, parlant notamment de nutrition et d’infirmières, « toujours au service des entreprises », conclut Mme Rouleau.

Natalie Rouleau a aussi en tête une clé ressources humaines.