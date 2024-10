Partage culturel pour de futurs infirmiers de Sept-Îles 

Huit finissants en soins infirmiers du Cégep de Sept-Îles se sont joints à des aînés d’Ekuanitshit, lundi, pour une soirée de partage de coutumes.

Cette soirée du 7 octobre marquait le début de la deuxième édition du stage d’immersion en communauté, organisé par le programme de Soins infirmiers du Cégep.

Les stagiaires, accompagnés par deux enseignantes, ont pris part à un camp de rassemblement pour aînés, organisé par le Centre de santé Mashtishanitshuap. Ils ont pu y partager un ragout d’orignal et assister à la préparation de bannique et à des chants au tambour.

Le chef d’Ekuanitshit, Jean-Charles Piétacho, était également de passage lors de l’événement.

Sécurisation culturelle

« Ça a commencé l’année passée », remarque Chantal Pinard, l’une des enseignantes accompagnatrices. « C’était une première expérience, on voulait voir ce que ça donnerait et c’était tellement génial que, cette année, on a récidivé avec une nouvelle cohorte. »

Le stage d’une durée de trois jours vise, d’une part, à initier les finissants en soins infirmiers aux réalités que les communautés autochtones vivent dans le secteur hospitalier.

« Tout ça naturellement découle de Joyce Echaquan », souligne Mme Pinard. « C’est d’aller dans la communauté, comprendre leur réalité, leurs coutumes, leur vision des soins et comment nous on peut les approcher, en tant qu’allochtones. »

Les stagiaires couronneront leur séjour, le 9 octobre, en participant à une cérémonie de purification avec la poétesse et écrivaine d’Ekuanitshit, Rita Mestokosho.