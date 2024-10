Le temps chaud peut avoir nui à la montaison de l’anguille sur la rivière Hall

Les anguilles d’Amérique qui ont emprunté la passe migratoire installée sur le barrage de la rivière Hall sont à la baisse cette année.

En 2021, l’Organisme de bassins versants (OBV) Duplessis a installé une passe migratoire à anguille pour contribuer au rétablissement de cette espèce. En 2024, un peu plus de 200 anguilles l’ont utilisé. Il s’agit d’une baisse par rapport à l’an dernier.

« Il y a eu des facteurs environnementaux qui peuvent expliquer le fait qu’on a eu moins de capture. Toutefois, cette baisse n’est pas nécessaire représentative de l’état de la population dans la rivière », affirme Julie Fouquette Viens, agente de projets pour l’OBV Duplessis.

Pour expliquer cette diminution, le niveau bas de la rivière et la température chaude qui rend les anguilles moins actives peuvent avoir contribué.

L’organisation espère poursuivre ses observations de l’anguille d’Amérique dans les prochaines années.

« On a eu des résultats différents sur les trois années depuis l’installation de la passe. Idéalement, il faudrait poursuivre le suivi de la montaison pour avoir un meilleur portrait », affirme-t-elle.

« C’est une espèce qui n’est pas très étudiée comparée à d’autres comme l’omble de fontaine et le saumon. Donc, d’avoir une station qui ne fait que prendre des données, c’est très intéressant. Ce sont des données supplémentaires sur une espèce qu’on connaît très peu », ajoute Mme Fouquette Viens.

La passe migratoire installée sur le barrage de la rivière Hall permet aux anguilles d’avoir accès à la baie des Sept-Îles qui est un lieu qui peut servir de pouponnière pour l’espèce.

L’anguille d’Amérique est une espèce à statut menacé au Canada en raison de la dégradation de son habitat. Cette espèce a déjà eu une importance économique grâce à la pêche qu’il y avait sur la Côte-Nord et le Bas-Saint-Laurent.

Le projet a été rendu possible grâce à des partenariats avec le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, la Fondation Héritage Faune, la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire et la ZEC Matimek.