Football | Deux en deux pour le Husky benjamin de Jean-du-Nord/Manikoutai

Le Husky benjamin de l’école Jean-du-Nord-Manikoutai de Sept-Îles a savouré une deuxième victoire en autant de matchs cette saison sur le circuit scolaire du RSEQ Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Dimanche, sur la route, la troupe de l’entraîneur-chef Luc Turner s’est imposé 30 à 6 face aux Centurions de Saint-Félicien.

« On a commencé lentement, mais a on marqué trente points sans riposte. En offensive et en défensive, on a connu un bon match «, a fait savoir le coach.

Le pied d’Alex Mckinnon a été très payant, avec deux bottés de placement ainsi que trois transformations de deux points réussies . Quant à Yohan Mayrand-Duval, il a donné bien des maux de tête à l’offensive adverse, menaçant le quart et le champ arrière des Centurions à maintes reprises. Il a bouclé la rencontre avec neuf plaqués solos, cinq assistés et deux sacs du quart.

La formation juvénile n’a pas connu le même sort face à la même école, s’inclinant 44-6. Les points du Husky sont le résultat du touché de James Lacasse sur une course de cinq verges.

Les deux équipes de Sept-Îles seront inactives lors du week-end de l’Action de grâce. Elles retrouveront à la ligne de mêlée, les Faucons Porte-du-Nord de Chibougamau le samedi 19 octobre, à Arvida. Le 25 octobre, ce sera le Friday Night Light pour le Husky qui recevra les Harfangs de l’école des Bâtisseurs de Kénogami.

Statistiques – Match vs Centurions

Benjamin

Offensive

Olivier Côté : 1 touché – Course de 65 verges + 1 touché – Passe de 20 verges d’Éloi Turcotte / 124 verges en 10 courses

Mathis Pelletier : 1 touché – Course de 17 verges

Défensive

Zack Lachapelle : 3 plaqués solos, 2 assistés et 4 sacs du quart

Élise Bellerive : 1 interception

Juvénile

Défensive

Nathan Gaudreau : 6 plaqués solos et 4 assistés

Léo Philippon : 6 plaqués solos et 2 assistés

William Desjardins : 1 interception