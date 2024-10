Eau brune à Gallix : des travaux cette semaine pour résoudre la problématique

En raison des problèmes d’eau trouble ou colorée qui affectent plusieurs résidences du secteur Gallix, la Ville de Sept-Îles procédera à des travaux sur le réseau entre le 9 et 10 octobre.

Des travaux effectués dans la semaine du 23 septembre sur la rue de la Rivière à Gallix avaient entraîné d’importantes perturbations dans le réseau d’aqueduc du secteur. De l’eau brunâtre est observée à la sortie des robinets dans plusieurs résidences.

La Ville espère que l’intervention qui aura lieu du 9 au 10 octobre viendra rétablir la situation. L’opération consistera à rincer une partie de la conduite du réseau de distribution. Afin de permettre ces travaux, l’alimentation en eau sera coupée dans la nuit de mercredi à jeudi, à compter de 1 h du matin, et jusqu’à jeudi midi environ. Cette interruption de service touchera les résidences de la rue Bell, de la rue Thériault (à l’ouest de la rue Caron) et de la rue de la Rivière. Par la suite, les résidents touchés par la coupure de service devront faire bouillir l’eau une minute avant consommation, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

La municipalité précise qu’il est possible qu’après les travaux l’eau demeure trouble ou colorée durant quelques jours. Dans cette situation, il faut éviter autant que possible de laisser couler l’eau, afin de limiter le brassage dans le réseau, indique la Ville.

Distribution d’eau aux fins de consommation

De l’eau embouteillée sera distribuée afin d’accommoder, au besoin, les résidents toujours aux prises avec de l’eau colorée. L’eau colorée ne pose pas de risque pour la santé, mais son aspect contribue à la rendre impropre à la consommation, affirme la municipalité.

La distribution des bouteilles d’eau se fera le 9 et 10 octobre au Centre Marguerite, entre 16 h et 19 h. D’autres périodes pourraient être ajoutées selon l’évolution de la situation.