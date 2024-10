Une loterie pour Centraide Duplessis

Centraide Duplessis faire une pierre deux coups. L’organisme lance une loterie 50/50 qui profitera au communautaire, mais aussi à sa personne gagnante.

Cette nouvelle initiative servira à encourager la solidarité. La loterie 50/50 permettra aux participants de gagner de l’argent, mais aussi de soutenir directement la mission de Centraide Duplessis.

Un tirage à chaque trois mois donnera la chance à une personne de remporter une somme d’argent. L’autre moitié sera réinvestie dans la communauté ” pour soutenir les

efforts de Centraide Duplessis contre la pauvreté et l’exclusion sociale “, indique l’organisme.

Les billets pour cette loterie sont disponibles en ligne au https://centraideduplessis.cell5050.com/.

” C’est une manière ludique et engagée de soutenir une cause importante, tout en ayant la chance de gagner “, mentionne Annick Parent, directrice générale de Centraide Duplessis.

Le président de la campagne 2024 de Centraide Duplessis souligne que cette initiative est essentielle face aux enjeux grandissants.

” Les besoins dans notre communauté continuent de croître, et de nombreuses familles, jeunes et personnes vulnérables font face à une incertitude croissante quant à leur avenir financier. Les organismes communautaires jouent un rôle crucial en offrant des services essentiels et en soutenant les individus dans ces moments difficiles “, dit-il.