Cancer du sein : une moyenne de 83 cas par année sur la Côte-Nord

Sur la Côte-Nord, 83 cas de cancer du sein ont été diagnostiqués en moyenne annuellement de 2017 à 2021. Quant au dépistage, 4 252 mammographies ont été réalisées en 2023-2024.

En ce Mois de sensibilisation au cancer du sein, rappelons que trois installations du CISSS de la Côte-Nord assurent l’accès à la mammographie de dépistage du cancer du sein. Il s’agit de celles de Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre et Baie-Comeau qui sont des centres de dépistage reconnus pour le cancer du sein.

« Pour les secteurs isolés du territoire n’ayant pas accès à ce service en radiologie, des cliniques de dépistage du cancer du sein sont organisées régulièrement en collaboration avec l’Institut national de santé publique (INSPQ) par le biais d’unités mobiles se rendant sur place à raison de quelques semaines ou quelques jours par année, en fonction des besoins », explique Jean-Christophe Beaulieu, conseiller en communication au CISSS de la Côte-Nord.

En plus des services offerts via le système de santé, chaque femme peut jouer un rôle dans la prévention par l’observation de ses seins.

« En effet, peu importe son âge, une femme doit demeurer attentive à tout changement pouvant survenir aux seins, que ce soit au niveau de la peau, de la forme et de la taille du sein, du mamelon, etc. Tout changement devrait être évalué par un professionnel de la santé », mentionne M. Beaulieu.

Les personnes atteintes de cancer ne sont pas laissées à elles-mêmes au CISSS de la Côte-Nord. « Des infirmières pivots en oncologie sont présentes et disponibles dans toutes les installations du territoire pour [les] accompagner », assure le porte-parole.

En fonction des besoins de chaque personne, elles peuvent identifier les ressources et les services disponibles qui pourront répondre à leurs besoins, et ce, tout au long de leur parcours de soins suivant le diagnostic.

50 à 74 ans

Pour l’instant, au Québec, le Programme québécois de dépistage du cancer du sein (PQDCS) est offert aux femmes âgées de 50 et 74 ans. « Le programme a été élargi en février dernier, pour inclure dorénavant les dames de 70 à 74 ans », précise Jean-Christophe Beaulieu.

Il est possible qu’il soit recommandé pour certaines femmes de débuter le dépistage avant l’âge de 50 ans, ou qu’un suivi plus fréquent que celui prévu au programme soit indiqué.

Le programme n’est donc pas offert pour les femmes de 40 à 49 ans ni pour celles âgées de 75 ans et plus. « Les femmes faisant partie de ces tranches d’âge doivent discuter avec un professionnel de la santé (médecin ou infirmière praticienne spécialisée) et obtenir une ordonnance pour une mammographie de dépistage », fait savoir M. Beaulieu.