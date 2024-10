Des pluies abondantes attendues sur la Côte-Nord

Une grande quantité de pluie est attendue sur la Côte-Nord la semaine prochaine.

Environnement et Changement climatique Canada publie une alerte pour la Côte-Nord et une partie de la Gaspésie.

La Côte-Nord pourrait recevoir entre 60 et 80 millimètres de pluie, principalement les 8 et 9 octobre, et localement, jusqu’à 100 millimètres sont possibles. En Gaspésie, 40 à 70 millimètres sont prévus.

Les pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes.