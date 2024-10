Les beignes aux vermicelles orange bénéfiques pour Uashat mak Mani-utenam

La Fondation Nouveaux Sentiers, qui a pour mission d’améliorer le futur et le bien être des jeunes autochtones au Québec, s’est arrêté dans la communauté de Uashat mak Mani-utenam.

Le 30 septembre était la Journée nationale de la Vérité et Réconciliation. Pour souligner l’événement, Tim Hortons fait campagne depuis 2021 en vendant des beignes aux vermicelles orange. Cette année, 800 000 dollars ont été amassés et toutes les recettes sont remis à la Fondation Nouveaux Sentiers.

Grâce à cette dernière, des étudiants de l’école secondaire Manikanetish ont ouvert un sentier de deux kilomètres. Ils l’ont baptisé le Sentier du grand portage. Il est situé dans le secteur de la rue Georges-Ernest.

Toute l’école a participé à l’aménagement, durant une semaine.

Le plan du Sentier baptisé Sentier du grand portage Mikuaniss. Photo courtoisie

« C’est un sentier qui est naturel, un sentier de portage, il ne faut pas s’attendre à que cela soit un sentier de roches concassées (…) Il n’en demeure pas moins très praticable. C’est un sentier où il reste encore quelques racines, où on contourne les gros arbres. On laisse la beauté de la forêt. Nous, notre but était de faire comme un sentier de portage », a expliqué Mme Mackay, sur les ondes de la radio CKAU.

La communauté de Uashat mak Mani-utenam est la septième communauté bénéficiaire pour l’ouverture d’un tel sentier par la Fondation. Il y en a à Mashteuiasht, Unamen Shipu, Opitciwwan, Teminskaming First Nation et Kitikan Zibi. Partout au Québec, la Fondation se déplace sur demande et à ses frais.