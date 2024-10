Incendie à Maliotenam : origine suspecte et un pompier blessé

L’incendie de la rue Ti-Basse à Maliotenam est d’origine suspecte. Un pompier s’est blessé légèrement lors de l’intervention.

Le directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de Sept-Îles Joël Sauvé rapporte que l’incendie survenu vers 15 h vendredi après-midi est d’origine suspecte.

L’enquête de la SPUM est en cours.

De plus, lors de l’intervention un pompier a fait une chute dans un escalier. Il a été transporté au centre hospitalier. « Il a été blessé légèrement », mentionne Joël Sauvé. « Il est sorti de lui-même. Il avait des douleurs à la cheville et au dos. On l’a donc fait transporter par ambulance ».

Dommages

Le feu extérieur s’est propagé au cabanon qui est perte totale. Des dommages d’environ 100 000 $ sont estimés pour la résidence.

« À notre arrivée, le feu touchait la corniche de la maison », raconte Joël Sauvé. « L’intervention des pompiers a sauvé la maison, mais les dommages sont quand même importants ».

Photo Sylvain Turcotte