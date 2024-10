Le Edgar Café Bar a de nouveaux propriétaires

Le Edgar Café Bar de Sept-Îles passe dans les mains de nouveaux propriétaires. Le trio derrière la Compagnie en a fait l’acquisition.

Marie-Pier Johnson, Billy Dumas et Martin Demassieux sont les nouveaux propriétaires du Edgar Café Bar, lieu où il est possible de manger notamment des fromages artisans, des charcuteries naturelles et des produits du terroir québécois, en plus de consommer des bières nord-côtières.

Après un peu plus de 17 ans à la tête du lieu de l’avenue Arnaud, Claudine Lejeune passe le flambeau à ses comparses de la Microbrasserie.

Elle parle de fierté pour son entreprise et du travail accompli.

« Au fil des années, le Edgar a grandi avec l’appui de sa clientèle pour devenir une véritable institution à Sept-Îles », souligne-t-elle.

Elle mentionne que c’est grâce aux clients, aux partenaires et aux nombreux partenaires présents depuis le début que le projet du Edgar Café Bar « a pu être possible ».

Ayant travaillé plusieurs années avec Marie-Pier Johnson, Claudine Lejeune est convaincue que l’équipe de La Compagnie a tout ce qu’il faut pour accomplir de grandes choses.

Les nouveaux propriétaires entendent garder le même concept pour l’institution de l’avenue Arnaud.

« Nous souhaitons que le Edgar reste ce qu’il a toujours été : un endroit chaleureux avec des produits de qualité et une équipe dynamique », souligne Mme Johnson.

« L’acquisition du Edgar respecte notre vison du développement de la ville. Nous sommes très fiers de prendre le relais et de continuer à faire vivre une offre dynamique dans le secteur », assure Billy Dumas.