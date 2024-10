Les Nord-Côtiers invités à découvrir leur bibliothèque municipale

Réseau BIBLIO lance un concours visant à inciter les nord-côtiers à découvrir ou redécouvrir leur bibliothèque municipale.

Le Réseau BIBLIO Côte-Nord invite la population à découvrir leur bibliothèque municipale et les services qui y sont offerts.

« En devenant membre de sa bibliothèque, l’abonné peut profiter de plusieurs activités et services en bibliothèque et sur le Web », explique via communiqué Marie-Soleil Vigneault, directrice générale du Réseau BIBLIO. « Les Nord-Côtiers ont d’ailleurs accès à plus de 394 375 livres et documents, 18 400 livres numériques et audio, 19 365 magazines et revues en ligne, en plus d’une panoplie de ressources numériques, et ce, gratuitement ».

Concours

Les citoyens sont invités à s’abonner à leur bibliothèque municipale du 1er au 31 octobre. Les nouveaux abonnés deviendront admissibles au tirage de deux tablettes numériques qui aura lieu le 19 novembre.

Les bibliothèques de Baie-Comeau, Fermont, Port-Cartier et Sept-Îles se joignent aux 32 bibliothèques du Réseau BIBLIO de la Côte-Nord (RBCN) pour ce grand concours régional.