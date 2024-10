Jean-Charles Piétacho demeure chef d’Ekuanitshit

La communauté d’Ekuanitshit a voté, ce lundi, pour réélire le chef Jean-Charles Piétacho.

Celui-ci, qui occupe le poste depuis 1991, a obtenu 240 voix lors des élections. Son opposante, Adéline Basile a obtenu 175 voix.

Les électeurs d’Ekuanitshit ont également élu Jeffrey Astamajo-Napess en tant que conseiller et vice-chef. Mario Piétacho, Branda Michel et Isabelle Napess ont aussi été désignés en tant que conseillers et conseillères.

La liste électorale d’Ekuanitshit est composée de 455 électeurs pouvant participer au vote.