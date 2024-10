Football | Le Husky juvénile de Jean-du-Nord/Manikoutai remonte la pente

Battue à son premier match à domicile une semaine plus tôt, l’équipe juvénile du Husky football de l’école Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles pouvait se reprendre au Saguenay dimanche. C’est ce qu’elle a fait.

La troupe de l’entraîneur-chef Dany Dumont a eu le meilleur, dimanche, sur les Cyclones de l’école Charles-Gravel de Chicoutimi-Nord.

La deuxième demie aura été profitable au Husky, lui qui tirait de l’arrière 12-7 à mi-chemin dans la rencontre. Au final, il s’est imposé par la marque de 27-12 sur les Cyclones.

En deuxième portion de rencontres, l’offensive a créé des dynamiques différentes pour progresser sur le terrain.

Shawn Adam, une fois par la passe (48 verges) et une fois par la course (31 verges), Elliot Gauthier (par la passe, 30 verges) et William Turcotte (course, 8 verges) ont inscrit les touchés pour Sept-Îles dans la victoire.

« Le momentum a viré de bord. Il faut toujours y croire, un jeu à la fois », a fait savoir l’entraîneur-chef, Dany Dumont.

Il a parlé de croire en ces moyens et de faire preuve de patience.

Le pilote de la formation juvénile a également souligné un gros jeu défensif, une interception réalisée par Guillaume Choquette Blaney, qui a d’ailleurs terminé la rencontre avec huit plaqués assistés.

Léo Philippon a aussi totalité huit plaqués, quatre en solo et autant assistés.

Signe de soutien des parents, ils comptaient pour le ¾ des spectateurs au match

Les benjamins et les juvéniles du Husky se déplacent à Saint-Félicien cette fin de semaine pour y affronter les Centurions de la polyvalente des Quatre-Vents, dimanche.