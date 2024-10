Femmes en politique : encore du chemin à faire pour la parité 

Les femmes sont de plus en plus nombreuses à entrer dans le monde de la politique, mais la parité n’est toujours pas gagnée. La Côte-Nord fait un peu mieux que le Québec avec 40,9 % d’élues assises dans les sièges municipaux, provinciaux et fédéraux.

Au Québec, la proportion s’élevait à 35,4 % en 2023, selon l’Institut de la statistique du Québec, qui précise que la tendance est favorable au progrès depuis 2008.

La zone paritaire est atteinte lorsque le nombre d’élus ne descend jamais sous le taux de 40 % et ne dépasse jamais 60 % en matière de représentation, comme l’explique le Conseil du statut de la femme du Québec.

On peut donc dire que la Côte-Nord se situe à la limite de la zone paritaire avec 91 femmes élues aux niveaux municipal, provincial et fédéral, sur un total de 222 politiciens, ce qui donne un pourcentage de 40,9 %.

Quand on se penche sur le poste de maire seulement, la proportion diminue à 29 %.

Neuf mairesses ont été élues pour diriger les 33 municipalités de la région*.

La MRC de La Haute-Côte-Nord atteint les 50 % dans ce domaine. Quatre mairesses sont à la tête de ses huit municipalités, ce qui la place au sommet des statistiques.

La MRC de la Minganie compte sur 38 % de mairesses (3) alors que la MRC du Golfe-du-Saint-Laurent enregistre une proportion de 40 % (2 mairesses).

Les MRC de Manicouagan, Sept-Rivières et Caniapiscau font piètre figure avec un maigre 0 % de femmes à la tête de leurs municipalités.

Fait à noter, un seul conseil municipal est entièrement féminin dans la région et c’est celui de L’Île-d’Anticosti. On y compte la mairesse Hélène Boulanger et quatre conseillères municipales.

De l’autre côté, aux Bergeronnes, on retrouve le conseil municipal avec le plus d’hommes, soit 100 % des conseillers. Seule la mairesse est de sexe féminin.

* Les deux villes dirigées par des administrateurs ne sont pas incluses dans le pourcentage. Il s’agit de celles de Schefferville et Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent. Toutes les statistiques régionales ont été calculées par le Journal.

Statistiques de la MRC de Manicouagan concernant les femmes élues. Photo courtoisie