Aréna Conrad-Parent | Un problème au système d’accrochage du tableau indicateur

Après le problème au niveau de la glace, c’est le tableau indicateur de l’aréna Conrad-Parent qui est en cause. Le rapport d’inspection régulière au bâtiment a décelé un signe de vieillissement avancé au niveau du système d’accrochage.

« Ce n’est rien d’alarmant, il ne tombera pas d’une seconde à l’autre, mais on préfère le retirer [tableau indicateur central]. C’est plus sage. On peut agir d’avance », fait savoir la directrice du Service des loisirs de la Ville de Sept-Îles, Noémie Gauthier.

Elle soutient qu’il n’y a rien d’apeurant, mais que chaque fois qu’un problème est rencontré « il faut s’assurer d’y répondre ». « On ne prend pas de chance, mais il n’y a rien d’inquiétant. Ce n’est pas un bris majeur », mentionne Mme Gauthier.

Elle souhaite qu’il n’y ait rien de majeur d’ici le nouvel aréna. « On ne voudrait pas à avoir à dépenser inutilement pour deux ans. »

Un nouveau tableau, au coût de 21 712$, sera installé d’ici deux semaines à l’aréna Conrad-Parent. Il sera placé sur le mur en haut de la zamboni.

Lorsque le nouvel aréna sera construit, ce même tableau sera transféré à l’aréna Guy Carbonneau.