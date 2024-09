Nouvel aréna à Sept-Îles : un projet attendu

Parmi les organismes utilisateurs des arénas de l’avenue Jolliet de Sept-Îles, l’Association de ringuette, le Club de patinage artistique et l’Association du hockey mineur accueillent favorablement la nouvelle étape qui a été franchie, l’appel d’offres pour le remplacement de Conrad-Parent.

« C’est un pas de plus vers la construction du nouvel aréna », se réjouit le président de l’Association de ringuette, Mathieu Boudreau.

La situation des dernières semaines, avec la glace qui a tardé à geler à l’aréna Conrad-Parent, fait que le projet est encore plus attendu.

« Avec les problématiques au niveau de la glace des dernières semaines, nous avons de plus en plus hâte de voir enfin débuter les travaux. Il faut que le projet soit bien pensé et fait dans les règles, mais il doit tomber en mode accéléré pour que les travaux débutent rapidement », a-t-il ajouté.

Le nouvel aréna apportera une fiabilité au niveau de la surface de jeu, selon Mathieu Boudreau, en plus de « la qualité des accès à la glace (bandes) et l’accès à une installation plus moderne ».

Du côté du Club de patinage artistique de Sept-Îles (CPA Sept-Îles), la présidente Annie Fillion voit aussi d’un bon œil l’appel d’offres lancé.

Elle mentionne que son organisation pourra avoir de meilleures plages horaires avec le nouvel aréna et que ce sera plus attirant.

Le Club est en croissance en termes de patineuses et patineurs pour ces programmes STAR et Patinage Plus, mais également au niveau des entraîneurs. « On a une belle relève », a-t-elle dit.

« La qualité de glace du nouvel aréna, avec une surface plus dure, aidera les athlètes », a mentionné Mme Fillion. Une patinoire plus grande facilitera les routines. « Un bel aréna permettra d’attirer des compétitions et de présenter des spectacles », a laissé entendre la présidente. Le CPA Sept-Îles pourra aussi avoir ses locaux.

Pour Kelly Cox et l’Association du hockey mineur de Sept-Îles, l’appel d’offres est un bon pas dans la bonne direction. « Il faut que quelqu’un ramasse la puck. On parle d’une ouverture pour l’automne 2026, c’est vite fait », a-t-il dit.

Avec les problématiques de glace des dernières semaines, il est grand temps que le dossier avance. « On doit pouvoir fournir une glace plus tôt. Avec les problèmes, c’est toujours à watcher et ça nuit à la préparation des équipes », a soulevé Kelly Cox.

Le nouvel aréna sera plus attirant pour des matchs M13 et M15 AAA, même du M18 AAA. « Il y a beaucoup de jeunes de Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre et Port-Cartier qui vont jouer ailleurs dans ces niveaux. Ça serait plaisant de les accueillir ici. »