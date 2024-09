La distribution des bacs bruns s’amorce à Port-Cartier

Plus de 2 500 bacs bruns et bacs de cuisine seront livrés de porte en porte à Port-Cartier.

La livraison des bacs bruns débutera le 3 octobre pour le territoire de Port-Cartier.

La distribution de ceux-ci s’effectuera par secteur et s’échelonnera sur une période de quatre semaines dans l’ordre suivant : Rivière-Pentecôte/Pointe-aux-Anglais, parc Brunel, rue Girard/Élie-Rochefort/Delaunière, Rue de La Rivière/Tibasse/Boisvert, avenue Parent/McCormick/Des Cèdres, parc Dominique, boulevard Rochelois/Audubon/Jean-Talon/Maisonneuve.

La collecte sera effectuée aux deux semaines d’octobre à avril et aux semaines de mai à septembre.

Puisque la collecte ne débute que le 6 janvier 2025, la Ville demande de ne rien mettre dans le bac pour l’instant. « La population pourra commencer à le remplir dans les jours précédant cette première collecte, soit autour du 23 décembre », mentionne par communiqué la Ville de Port-Cartier.

« Les matières acceptées dans le bac brun sont essentiellement : tous les résidus alimentaires (incluant viande, os, poisson et coquilles de fruits de mer), tous les résidus de jardin et les papiers et cartons souillés (incluant les mouchoirs et les essuie-tout », explique la Ville.

Ces matières se décomposeront pour devenir du compost qui pourra être redistribué ou utilisé dans les parcs et espaces verts. D’autres informations suivront sur le site abacadabrun.com.

Ce projet de compostage vise à réduire la quantité de déchets envoyés au site d’enfouissement et réduire les émissions de gaz à effet de serre.