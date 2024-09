Célébrations à Maliotenam pour la Journée de la réconciliation

L’aîné Paul-Arthur Mckenzie a joué du tambour traditionnel innu pour commencer les festivités de la Journée de la réconciliation, du côté de Mani-utenam.

Les convives ont emboîté le pas en dansant le makusham sur le site de l’ancien pensionnat. Le chef Mike Mckenzie était de la partie.

Des activités s’y dérouleront toute la journée. L’ouverture officielle des célébrations a commencé vers 11 h 15.

Un dîner communautaire avait lieu vers midi et des activités culturelles et spirituelles, comme le fanage et les tentes à suer, se dérouleront en simultanée lundi. Une prestation de l’auteur-compositeur-interprète Bryan André est prévue vers 14 h.

Un repas traditionnel suivra vers 15 h 30 et les célébrations tireront à leur fin avec la cérémonie de fermeture vers 17 h.