Le Drakkar remporte son premier match sur la route

SAGUENAY | Dans un festival offensif plein de rebondissements à Chicoutimi, le Drakkar est sorti gagnant en prolongation au compte de 6-5. Les hommes de Jean-François Grégoire ont certainement eu chaud, alors qu’ils étaient en avant par deux avec quelques minutes à jouer, avant de voir les Saguenéens marquer deux fois pour forcer du temps supplémentaire.

« Il y a des choses qu’on a bien fait à certains moments, même si notre gestion de rondelle n’a pas été championne. À la fin, c’était carrément de la panique et on a payé pour. Quand je parle de transition cette année, c’est ça : des gars qui n’étaient pas sur la glace dans ces situations là l’année passé. C’est du bagage et ils vont apprendre; ça fait partie du cheminement d’un joueur de hockey. », commentait Jean-François Grégoire à la fin de la partie.

Vaincu en temps réglementaire la veille à domicile contre les Cataractes de Shawinigan, le pilote du Drakkar voyait plus d’éléments positifs dans la rencontre d’aujourd’hui, bien qu’on pourrait croire qu’un résultat de 2-1 est souvent plus apprécié qu’un de 6-5 par les entraîneurs. « On a mieux joué en équipe aujourd’hui; ça a fait une différence. Hier, c’était beaucoup d’actions individuelles. Le mot clé aujourd’hui c’était de jouer en équipe, d’être concentré et faire son travail. Pour moi la gestion de rondelle, ce n’est pas une question de talent, c’est d’avoir la tête à la bonne place. » ajoutait-il. Grégoire a également louangé le travail du vétéran Shawn Pearson, qui s’est jeté devant un tir dans les dernières secondes de la rencontre; un jeu qu’il qualifie de majeur.

Défensivement, on pouvait véritablement distinguer deux visages chez les nords-côtiers. S’ils ont été plutôt habiles et efficaces pour survivre aux attaques soutenues dans leur territoire, particulièrement près du filet, ils ont eu beaucoup plus de difficulté à se défendre contre la vitesse des Saguenéens lorsqu’il transportaient la rondelle. « Notre relance était très bonne et ça nous a donné beaucoup de chances de marquer. On les a doublé et de loin dans les chances de marquer. En deuxième et troisième, pour moi c’était du deux voire trois pour un. Sur la grande glace ici, il faut que ça soit l’une de nos forces. Plus ça va avancer, plus il faudra que ça fasse partie de notre ADN. » soulignait Yanick Jean, entraîneur-chef et directeur général des Saguenéens.

Devant le filet pour une quatrième rencontre consécutive, le jeune Lucas Beckman a dû se signaler à plusieurs occasions sur des lancers du bas de l’enclave et sur de courtes échappées. Mine de rien, la saison n’est jeune que de deux semaines et le jeune cerbère du Drakkar a déjà disputé la moitié de son total de matchs de la saison dernière.

De son côté, son homologue Mathias Hernandez n’aura finalement pas complété son premier départ en carrière dans le circuit Cecchini. Il a tantôt joué de malchance tantôt été traversé, cédant officiellement à quatre reprises sur seize tirs cadrés; cinq fois si on compte le but refusé à Raoul Boilard d’entrée de jeu.

Sommaire de la rencontre

Il n’y a pas 90 secondes jouées que Raoul Boilard trompe déjà la vigilance du gardien Mathias Hernandez. Les officiels constatent cependant que son frère Jules avait franchi la ligne bleue avant lui en entrée de territoire; le but est refusé. Ce dénouement n’a visiblement pas trop affecté le joueur de centre, puisqu’il complète une habile passe décisive à Louis-Charles Plourde en surnombre quelques minutes plus tard; un but qui est bon, cette fois-ci.

La réplique des Sags survient en avantage numérique. Emmanuel Vermette enfile déjà son 5e de la campagne, profitant d’une cage abandonnée par Lucas Beckman qui avait été déporté loin à sa droite.

Le deuxième engagement s’inscrit sous le signe de l’offensive, alors que les belligérants s’échangent 5 buts en moins de 7 minutes de jeu. D’abord, Chicoutimi prend les devants par l’entremise du défenseur Loïc Usereau, qui appuyait l’attaque sur une séquence où le Drakkar a été pris à contre-pied en repli défensif par la vitesse de ses adversaires.

Jérémy Leroux inscrit ensuite son premier but avec le Drakkar, à son retour au Saguenay. Son long tir échoue dans la baie vitrée derrière la cage, mais la rondelle revient dans le dos de Hernandez et tombe derrière la ligne des buts. Pas le plus beau but, mais il le prendra certainement, dans les circonstances.

Seulement 23 secondes plus tard, Émile Guité n’a que faire des 5 joueurs du Drakkar qui l’entourent dans l’enclave; il laisse partir un tir des poignets magistral par-dessus l’épaule gauche de Lucas Beckman, redonnant les devants à son équipe. Son ancien coéquipier Leroux (2e) ramène cependant tout le monde à la case départ en marquant du coin de la patinoire, traversant Mathias Hernandez. Le Drakkar sonne finalement le glas du gardien partant des Sags lorsque Jules Boilard le déjoue côté gant avec tir provenant de la périphérie. Raphaël Précourt s’amène en relève.

Le Drakkar accentue son avance en milieu de troisième, profitant d’un jeu de puissance qui tirait à sa fin. Julien Paillé réussit à loger le disque dans le haut du filet alors que son équipe bourdonnait près du filet adverse et que le gardien était au sol.

Attaquant à six joueurs dans les trois dernières minutes de jeu, les Sags marquent à deux reprises pour forcer la prolongation marque deux fois pour créer l’égalité. D’abord, Maxim Massé repère Émile Guité seul sur l’aile droit après un revirement provoqué à la ligne bleue du Drakkar; il marque d’un tir sur réception. Puis, avec exactement deux minutes à faire, Émile Duquet parvient à concrétiser à force de travail, alors que Beckman était étendu de tout son long.

C’est finalement Thomas Chafe qui tranche le débat en prolongation, profitant d’un retour de lancer de Justin Poirier, qui avait brisé son bâton sur la séquence.