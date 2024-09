Mylène Paquette retrouve enfin le Queen Mary 2

Presque 11 ans jour pour jour après sa rencontre mémorable avec le Queen Mary 2 tandis qu’elle traversait l’Atlantique à la rame, Mylène Paquette a pu monter à bord du célèbre paquebot, lors de passage à Sept-Îles.

« Je me sens excitée et rassurée avec le Queen Mary 2. J’ai une impression de sécurité avec lui », a-t-elle dit au Journal, quelques minutes à peine après avoir descendu de l’un des navires de croisières les plus fameux au monde.

Initialement, cette rencontre devait avoir lieu l’an dernier, mais les vents avaient empêché le navire d’accoster. Il avait rebroussé chemin, laissant Mylène Paquette à l’attendre sur le quai.

Le 27 septembre, la température avait de quoi inquiéter Mme Paquette, mais le Queen Mary 2 a bel et bien accosté à Sept-Îles.

« Avec la température qui était annoncée, je me disais que ça pourrait bien ne pas arriver encore cette année », a-t-elle lancé.

Le lien, entre le navire et elle, est profond. En 2013, au moment où elle traverse l’Atlantique, elle est face à une problématique. Elle a besoin d’un téléphone satellite. Après de nombreuses péripéties, c’est l’immense Queen Mary 2 qui est venu lui livrer le précieux appareil sur l’océan.

L’équipage avait aussi pris soin de rajouter quelques viennoiseries et une bouteille de vin. Pour la petite histoire, Mme Paquette fut soulagée de constater qu’il s’agissait d’une bouteille dévissable, parce qu’elle n’avait pas d’ouvre-bouteille.

Cet événement a eu lieu au 83e jour de son périple. Il s’agissait de la première fois qu’elle voyait des humains. Elle se souvient encore des applaudissements et des encouragements que les passagers lui lançaient.

« Pour moi, ce fut la plus belle journée de ma vie », a-t-elle confié.

Un moment marquant pour le QM2

Malgré le temps, la rencontre avec Mylène reste bien présente dans la mémoire collective du navire qui navigue les mers depuis 20 ans.

« Chaque fois qu’on souligne des anniversaires du navire, c’est le genre d’histoire qu’on souligne », a commenté le capitaine du Queen Mary 2. « Elle fera toujours partie de l’histoire du navire. »

Il rappelle que les membres d’équipages et les passagers du navire changent constamment, mais que l’histoire qui s’est déroulée depuis 20 ans est ce qui reste et qui continuera d’exister pour les 20 autres années d’existence du QM2. Il espère que d’autres rencontres entre le paquebot et Mylène Paquette auront lieu dans le futur.

« C’était très spécial de renouer cette relation avec Mylène aujourd’hui. On souhaite que vous continuer à nous rendre visite », a lancé le capitaine à Mme Paquette.

Il souhaite aussi que Sept-Îles soit encore de nombreuses fois visité par le QM2.