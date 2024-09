Le Club Quad VTT les Nord-Côtiers limité dans ses ressources

Une centaine de kilomètres de sentiers, des moyens limités et des bénévoles qui se font vieillissants : c’est ce avec quoi compose le Club Quad VTT les Nord-Côtiers.

De Moisie à Rivière Brochu (côte à jambon), c’est 140 km de sentier qu’assure le club de Sept-Îles.

Il est tenu à bout de bras par des bénévoles qui assurent son entretien. Le président du Club Quad VTT les Nord-Côtiers, Janno Roussel, parle de 1 200 heures en bénévolat depuis le début de la saison 2024, en mai, par l’ensemble des gens impliqués.

M. Roussel a également sorti de l’argent de ses poches, délaissant quelques fois son travail. « Je me mets corps et âme », mentionne-t-il.

Si l’organisation reçoit plus souvent des fleurs que des pots, elle fait face aux critiques de ce qu’elle estime être une « minorité de membres. »

Serge Mansour et Fernand Montembeault déplorent le manque de signalisation et la présence de roches sur la portion partant de la Centrale de traitement d’eau, vers l’ouest. « On se demande quand c’est gratté? » questionne le premier.

« On fait le maximum avec ce qu’on a. On est des bénévoles, on met de l’énergie et du temps. Des commentaires comme ça ne donnent pas le goût de continuer », se désole M. Roussel, qui ajoute que dans d’autres clubs, des personnes sont même rémunérées pour le travail accompli.

Quelque 650 pancartes de direction sont installées sur l’ensemble des sentiers du Club les Nord-Côtiers, mais certaines sont volées ou brisées. « On met des efforts, mais des gens en arrière en enlèvent », déplore Josée Migneault, responsable du dossier de l’entretien au sein du CA.

L’organisation tient un registre des pancartes. « On est dans les normes selon le MTQ, même qu’on en avait trop », indique Janno Roussel.

Les quadistes disposent d’une application, iQuad, pour se situer.

Pour la saison 2024, les responsables se sont concentrés sur la sécurité des divers ponceaux. Ils comptent sur la collaboration des membres pour les roches, ce qui aurait été dit lors des rencontres.

« Il faut aller dans les sentiers à l’extérieur pour voir qu’on est choyé à Sept-Îles », soutient M. Migneault. « On est conscient qu’il y a toujours du travail à faire. C’est le temps qui manque et les moyens. »

La direction du club préfère s’en tenir aux commentaires positifs. M. Roussel et son acolyte s’appuient notamment sur le fait qu’ils étaient une cinquantaine de personnes présentes au récent souper à Port-Cartier. « Si les gens n’étaient pas heureux, ils ne seraient pas là », mentionne le président.

Le Club Quad VTT les Nord-Côtiers dépend de la part des membres et de ce qu’il reçoit de la Fédération. Il en coûte 265 $ pour être membre (saison de mai à octobre). Ils sont 465 pour le regroupement de Sept-Îles.

« Cette année, on va arriver even. On a aussi la machinerie à payer », précise M. Roussel. L’organisme bénéficie aussi de dons matériels d’entreprises.

Le conseil d’administration du club compte 15 personnes. Le président espère une relève éventuellement, avec les gens de plus en plus vieillissants.