La préfète de la Haute-Côte-Nord remporte un prix

Le prix Elsie-Gibbons a été remis ce soir à Micheline Anctil, préfète de la MRC de La Haute-Côte-Nord et mairesse de Forestville.

C’est en marge du congrès de la Fédération québécoise des municipalités que l’élue nord-côtière a reçu ce prix qui récompense l’engagement des femmes dans la politique municipale.

« Celle-ci s’est distinguée par son parcours remarquable et son engagement envers sa communauté et sa région », affirme la FQM par voie de communiqué.

« Je suis honorée et très fière », commente la principale intéressée qui était déjà touchée d’être finaliste. Micheline Anctil est la première femme élue mairesse de l’histoire de Forestville. Elle a été élue pour son premier mandat en 2009.

Reconnue pour son leadership inclusif et inspirant, Mme Anctil a mobilisé son entourage et contribué significativement à des dossiers régionaux importants, tels que la santé, le transport, le développement économique et les enjeux sociaux.

« Son implication a été clé dans la signature du Protocole de rapprochement entre les élus·es de la Côte-Nord et les chefs Innus », poursuit la Fédération.



Rappelons que le Prix Elsie-Gibbons récompense un élu ou une élue municipale ayant avancé la place des femmes dans la société québécoise, particulièrement au sein de la sphère municipale de la politique.

Lucie Dagenais, mairesse de Frelighsburg, et Chantal Lamarche, préfète de la MRC de La Vallée-de-la-Gatineau, étaient les deux autres finalistes 2024.