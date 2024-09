Ville de Sept-Îles | Une politique culturelle autour de trois axes

Une culture pour tous, pour renforcir le tissu social, et autour de ses richesses, c’est ce vers quoi la Ville de Sept-Îles se tourne avec sa nouvelle politique culturelle.

Ce sont ces principes directeurs qui guideront le plan d’action de la politique dévoilée jeudi soir.

La nouvelle politique culturelle était plus que due. Elle datait de 20 ans. « La durée est habituellement entre 10 et 15 ans. Elle pourrait s’étirer à 15 ans si on tient des consultations » , a mentionné en entrevue avec le Journal, Pascale Malenfant, superviseure culture et bibliothèque à la Ville de Sept-Îles.

Un plan d’action découle de cette nouvelle politique. Il est étalé sur cinq ans. « Il est appelé à évoluer », a dit Mme Malenfant.

Une demande qui est ressortie des consultations et des sondages est d’avoir des rencontres de réseautage. « Ce sera mis sur pied rapidement, fin hiver, début du printemps », a indiqué l’agente culturelle, Marie Hélène Ménard.

Des négociations sont en cours avec le ministère de la Culture au sujet du renouvellement de l’Entente de développement culturel.

« L’Entente a des retombées concrètes dans le milieu avec les montants accordés », a souligné Charlotte Audet, mairesse suppléante, et porteuse des dossiers des arts et de la culture au conseil municipal.

Parmi les actions à venir, du côté des infrastructures et des ressources, c’est de les maintenir et même les bonifier. D’ailleurs, l’équipement technique du Petit Théâtre du CSR, qui profite à une dizaine d’organismes, aura droit à une modernisation.

Il y a aussi à venir une première édition à Sept-Îles de la Semaine québécoise interculturelle du 4 au 10 novembre. Les gens sont invités à communiquer avec le Service des loisirs pour organiser des activités.

D’ici Noël, en collaboration avec Culture Côte-Nord, des séances d’information auront lieu pour expliquer le mécanisme pour être reconnu artiste professionnel.

« On est fiers de voir la nouvelle politique, mais davantage de voir le plan d’action qui s’y rattache. C’est du concret. Ça permet de la faire vivre » , a exprimé Me Audet.

« Il faut reconnaître la diversité culturelle, non seulement avec les Autochtones, mais aussi avec les autres communautés » , a-t-elle ajouté.

Au-delà des consultations qui ont mené à la politique, son analyse et sa rédaction ont été assurées par une personne de l’extérieur, « qui n’était pas teintée par le milieu », a précisé Pascale Malenfant.

La superviseure culture et bibliothèque et sa collègue Marie Hélène Ménard se concentreront également sur le patrimoine culturel, le mettre en valeur et en assurer sa continuité. Elles resteront à l’affut des subventions disponibles pour les transmettre aux artistes afin qu’ils en bénéficient. Elles veulent aussi rendre vivant le tout.septiles.ca, plateforme qui sert de calendrier événementiel, en faisant sa promotion.

La nouvelle politique culturelle et le plan d’action 2024-2029 sont disponibles sur le site Internet de la Ville de Sept-Îles, sous l’onglet La Ville/Politique municipale.