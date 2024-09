Un Best Buy Express aux Galeries Montagnaises à Sept-Îles

Changement de nom, de marque, de couleur. Best Buy Express s’implante à Sept-Îles au même emplacement où se trouvait La Source aux Galeries Montagnaises.

La nouvelle boutique a ouvert ses portes le 25 septembre, une semaine après celle de Baie-Comeau.

Best Buy Express est le fruit d’un partenariat entre Best Buy Canada et Bell, qui détenait les boutiques La Source. Cette occasion d’affaires rapproche ainsi la chaîne d’un plus grand nombre de citoyens en s’implantant à proximité.

Le concept de Sept-Îles inclut une large sélection de produits, des ordinateurs, aux téléphones mobiles en passant par les consoles de jeux et les produits électroniques, notamment les écouteurs et accessoires.

Il sera possible pour la clientèle d’avoir accès aux services de Best Buy : ramassage, retours, Geek Squad et service personnalisé.

Le nombre de magasins Best Buy triplera au Québec.

« Nous ouvrons 167 boutiques d’électronique (baptisées Best Buy Express) partout au pays d’ici la fin de l’année, dont 52 au Québec seulement », indique Thierry Lopez, directeur marketing et affaires corporatives pour les magasins Best Buy.

« C’est une initiative audacieuse dans le monde du commerce de détail aujourd’hui. Ces magasins offrent une expérience de magasinage hors pair et un accès aussi bien aux produits sur place qu’à l’ensemble de la sélection de Best Buy grâce à notre approche de commerce unifié », commente-t-il par courriel.