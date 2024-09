L’appel d’offres lancé pour l’aréna de Sept-Îles

Une étape importante en vue d’un nouvel aréna à Sept-Îles est franchie avec le lancement de l’appel d’offres pour le projet de 56,6 M$.

Les travaux devraient commencer en 2025, a réitéré la Ville de Sept-Îles, jeudi. L’annonce tombe à point. Les arénas Conrad-Parent et Guy Carbonneau ont fait l’objet de bris, dans les dernières semaines. Plusieurs activités ont dû être annulées.

Le nouvel aréna sera doté d’une glace de dimensions conformes aux exigences de la LNH et d’un amphithéâtre pouvant accueillir 1 800 personnes (dont 1 500 places assises).

L’aménagement d’une coursive élargie pour permettre des activités de marche ou de course intérieure, une aire de restauration avec vue sur la glace et un accès à l’aréna Guy Carbonneau par un corridor intérieur et un passage extérieur aménagé figurent aussi sur les plans.

La construction pourrait durer jusqu’à 18 mois. Si tout va comme prévu, le nouvel aréna pourra être utilisé pour la saison 2026 des activités.