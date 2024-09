L’appel à projets du Conseil des arts et des lettres du Québec s’amorce sur la Côte-Nord

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) lance son troisième et dernier appel de projets dans le cadre de l’Entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de la Côte-Nord.

Les artistes, écrivains et organismes artistiques dont l’adresse principale se situe sur le territoire de la Côte-Nord sont invités à déposer leurs projets auprès du CALQ.

Les projets déposés doivent impliquer des initiatives de partenariat en lien avec la collectivité ou des intervenants de la région.

Divers volets sont proposés. Création, production et rayonnement ainsi que mobilité se retrouvent dans le profil artistes et écrivains professionnels. Les volets production, diffusion, promotion et consolidation ainsi que soutien à l’accueil en résidence et à la coproduction (mobilité) se retrouvent dans le profil organismes artistiques professionnels.

Le programme de partenariat territorial de la Côte-Nord est issu d’une entente entre le CALQ, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, les municipalités régionales de comté (MRC) de Caniapiscau, de la Haute-Côte-Nord, du Golfe-du-Saint-Laurent, de Manicouagan, de Minganie et de Sept-Rivières, en collaboration avec Culture Côte-Nord.

Une séance d’information virtuelle se déroulera à 12 h le 30 octobre. Les informations se trouveront sur la page Facebook de Culture Côte-Nord. Un accompagnement personnalisé sera aussi offert.

Les artistes ont jusqu’au 5 décembre 2024 pour déposer leur projet au Conseil.