Journées de la culture : de tout pour tout le monde

Le mot d’ordre de la 28e édition des Journées de la culture : variété. Toutes les disciplines artistiques et culturelles inimaginables seront à l’honneur du vendredi au dimanche sur tout le territoire.

L’une des porte-paroles des Journées de la culture pour la Côte-Nord est nulle autre que Rose-Marie Gallant, une artiste multidisciplinaire de Forestville qui se passe de présentation.

Rose-Marie Gallant, la porte-parole des Journées de la culture pour la Côte-Nord.

Cette dernière fera son tour dans la région pour participer à différentes activités le vendredi et le samedi, en plus d’héberger un atelier d’expérimentation avec le sable naturel et coloré le dimanche dans ses locaux à l’atelier Éco-Art de Forestville.

« Il y a de la danse, de l’écriture, du théâtre, du cinéma.. Il y a vraiment un peu de tout, et c’est très diversifié », mentionne-t-elle à propos de la programmation.

« Les Journées de la culture, ça ouvre une porte aux gens qui n’ont pas accès à la culture facilement, et ça permet aux jeunes et aux moins jeunes de se découvrir une passion », ajoute la porte-parole.

Cette dernière invite la population à consulter le site web des Journées de la culture et des réseaux sociaux des municipalités pour connaître les heures et les emplacements des événements de la fin longue fin de semaine.

« Si quelque tape l’activité et la municipalité sur un moteur de recherche, ils vont avoir toutes les informations. Ils ont vraiment travaillé très fort pour que ce soit convivial », dit-elle.

Les municipalités de Port-Cartier et de Forestville tiennent également des activités bien qu’elles ne soient pas affichées sur le site web des Journées de la culture.