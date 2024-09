De la visite au Centre sportif Alcoa de Baie-Comeau

L’équipe des Nord-Côtiers prépare un programme double opposant des formations de haut calibre sur la glace du Centre sportif Alcoa de Baie-Comeau les 19 et 20 octobre.

Les Espoirs AAA du Saguenay-Lac-St-Jean M17 AAA ainsi que les Élites de Jonquière M18 AAA performeront en territoire nord-côtier face à la structure intégrée des Albatros Est-du-Québec.

Ces parties permettront de voir jouer plusieurs hockeyeurs ayant évolué au sein des Nord-Côtiers.

Dans le M17 AAA, on retrouvera Edouard Bouchard, Félix Brisson, Hugo Vaillancourt, Samuel Maltais ainsi que Théo Roussel.

Du côté des M18 AAA, il y aura sur la glace Nathan Vaillancourt, Robin Poitras, Vincent Lebrun et William Jean.

Les deux matchs M17 AAA se tiendront le samedi à 17 h et le dimanche à midi. Ceux des plus âgés auront lieu le samedi à 19 h et le dimanche à 14 h. Un coût sera demandé à l’entrée pour les M18 AAA seulement.