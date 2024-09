ADISQ | « Je me sentirais mal de lui voler » – Louis Jean Cormier

Onze Félix à la portée de Karkwa et Louis-Jean Cormier pour le Gala de l’ADISQ 2024. S’il y a une statuette que le Septilien ne convoite pas tant pour cette année, c’est celle d’Auteur ou compositeur, même si elle est l’essence même des artistes.

C’est que c’est la toute première fois que Jean-François Pauzé, l’homme derrière la plupart des chansons des Cowboys Fringants, se retrouve dans cette catégorie.

« C’est l’auteur le plus écouté de ma génération. Je me sentirais mal de lui voler [ce prix]. Je lui souhaite ouvertement, pour le dernier album [Pub Royal], mais aussi pour l’ensemble de l’œuvre », a dit Louis-Jean Cormier, en entrevue avec le Journal.

11 h 11

Il était 11 h 11 le 18 septembre, quand Louis-Jean Cormier, alors dans un parc, en rencontre éclair avec sa blonde, a appris de sa gérance que Karkwa avait onze nominations à l’ADISQ.

L’artiste n’en est pas à une première pour autant de nominations par l’industrie, mais il se dit très surpris, notamment en raison du fait que le retour de Karkwa est éphémère, que « c’est hors circuit. Les gens nous ont pris au sérieux », a-t-il exprimé.

Malgré cette reconnaissance, le plan de match du groupe ne change pas. Chacun des membres retournera éventuellement à ses projets solos et ses activités professionnelles.

« On n’est pas triste de ça, mais ça n’officialise pas la fin de Karkwa. On se laisse faire d’autres choses. La vie va peut-être déployer un événement pour qu’on rejoue ensemble », a-t-il renchéri.

Les membres du groupe sont davantage poussés par leurs désirs de création que les reconnaissances de l’ADISQ.

Pendant deux ans, Louis-Jean Cormier et ses comparses se sont permis de mettre des choses de côté pour faire plaisir aux fans de Karkwa. « C’est nostalgique quand on revient, mais on a envie de travailler avec d’autres. C’est à géométrie variable », a-t-il mentionné.

D’ici la fin de 2024, il reste encore plusieurs dates au calendrier de spectacle de Karkwa. Et il y aura les rendez-vous de l’ADISQ les 30 octobre et 3 novembre.