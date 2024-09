Des solutions pour valoriser les textiles à Sept-Îles

Il faut mieux soutenir les friperies à Sept-Îles afin que les matières textiles ne se retrouvent pas dans les lieux d’enfouissement.

C’est l’une des conclusions provenant d’une étude réalisée par la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles (CPESI) à propos de la gestion des textiles. L’organisme s’est penché sur ce phénomène qui génère des problématiques.

Bien que Recyk&Frip et le Centre de dépannage du parc Ferland, principaux organismes de réemploi sur le territoire, parviennent à détourner une grande quantité des textiles qu’ils reçoivent, plusieurs tonnes de textiles prennent le chemin de l’enfouissement chaque année, sans compter les textiles jetés par les citoyen-nes dans la collecte des ordures ménagères.

Afin de s’attaquer à cette problématique, la CPESI recommande de soutenir l’action des friperies, notamment en facilitant les opérations et la logistique liées à la valorisation des textiles. Selon le rapport Recyk&Frip et le Centre de dépannage du parc Ferland sont la pierre angulaire de la valorisation des textiles à Sept-Îles. La CPESI suggère par exemple à la Ville de fournir un conteneur sur le terrain de Recyk&Frip (et non plus à l’écocentre) qui serait ramassé par la municipalité. Il est aussi suggéré d’installer des cloches à textiles à différents endroits stratégiques de la ville pour récupérer les textiles en trop mauvais état pour être réemployés tels quels, ce qui aiderait à désengorger les friperies.

Comme la diminution à la source est prioritaire sur cet enjeu, il importe de revoir les habitudes de consommation. La CPESI prévoit donc réaliser une campagne de sensibilisation citoyenne pour promouvoir une consommation plus responsable des textiles et pour favoriser le réemploi.

Pour réaliser son portrait de la situation, la CPESI a effectué des entrevues, des caractérisations des textiles jetés par les friperies et a organisé une table de concertation avec les principaux acteurs de la gestion des textiles à Sept-Îles.