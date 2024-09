Des milliers de visiteurs à l’île Grande Basque et au lac des Rapides

Tourisme Sept-Îles tire un bilan des plus positifs de la dernière saison touristique avec les affluences importantes enregistrées à ses différents sites.

Les conditions météorologiques ont contribué au succès du Centre plein air du lac des Rapides. Lors des 49 jours d’opération, plus de 5039 visiteurs ont profité des installations.

« Le Centre plein air du Lac des Rapides a connu un grand succès cet été et nous sommes heureux de voir tant de visiteurs profiter de nos installations et activités. Merci à toute l’équipe! », mentionne la directrice de Tourisme Sept-Îles, Isabelle Méthot.

À noter que le Centre a fermé ses portes le 12 août en raison d’un manque de personnel, les étudiants devant quitter pour le retour aux études.

Grande Basque

Réputée pour ses sentiers de randonnée pédestre et la beauté de sa nature, l’île Grande Basque a accueilli plus de 2400 visiteurs en 78 jours d’opération. Il s’agit d’une légère hausse par rapport à l’an dernier. Il a été constaté que les visiteurs souhaitent un séjour prolongé sur l’île. Le nombre de campeurs a donc augmenté.

« L’Île Grande Basque continue d’attirer de plus en plus de visiteurs qui choisissent également d’y camper. Un grand merci à nos guides, gardiens et aide-gardiens pour avoir offert une expérience unique à chacun des visiteurs! » déclare Mme Méthot.

Cabane à pêche

Finalement, la Cabane à pêche située sur la Promenade du Vieux-Quai aura aussi fait bien des heureux cet été. Elle a attiré plus de 850 visiteurs. Elle offre la location de canne à pêche pour petits et grands qui souhaite pêcher le maquereau, l’éperlan, le hareng ou la sole au bout du quai.