Richard Martel s’oppose au décret de protection du caribou

Richard Martel, député conservateur de Chicoutimi—Le Fjord, a qualifié le décret de « destructeur » sur le secteur forestier du Québec, en ajoutant qu’il n’apporte aucune assurance que les travailleurs forestiers ne perdront pas leur emploi.

« Laissez-moi être clair, le Bloc-Libéral va finir par mettre en place le décret fédéral qui tuera 1400 emplois forestiers. Ce n’est qu’une question de temps », a-t-il déclaré par voie de communiqué.

Le député conservateur doute que les sommes d’argent promis par le gouvernement Trudeau puissent développer l’économie régionale « à des niveaux égaux ou supérieurs que le secteur forestier ».

« Je suis inquiet pour nos travailleurs en région, particulièrement les plus âgés d’entre eux, pour qui apprendre un nouveau métier est plus difficile. Aucune somme ne pourra compenser pour les emplois perdus, les vies brisées et la crise sociale que l’on voit venir à toute allure », a ajouté Richard Martel.