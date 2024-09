Des radars photo pourraient être installés sur la Côte-Nord

Aucune ville ni municipalité n’est équipée de radars photo actuellement, mais cela pourrait changer dès 2026.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) est en phase de planification de balises et de critères dans le but de lancer un appel massif à toutes les régions du Québec en 2025.

« On souhaite acquérir de nouveaux appareils et le déploiement de ces nouveaux appareils est en phase de planification. La première étape qu’on fait, c’est le de préparer des nouvelles procédures pour déterminer où on va pouvoir déployer les nouveaux radars photo », explique Louis-André Bertrand, porte-parole au MTMD.

« Depuis leur implantation au Québec en 2009, l’objectif des radars photo a toujours été d’améliorer la sécurité des usagers de la route et le bilan routier. […] Ça a une incidence positive sur le comportement des usagers de la route, ça entraine une réduction des vitesse », ajoute-t-il.

Des régions sans radar

Quelques régions au Québec ne possèdent aucun radar photo sur leurs rues. La Côte-Nord en fait partie.

Ces régions pourraient être priorisées, selon les critères qui seront mis en place, précise M. Bertrand.

« On refait dans un sens le formulaire de la procédure pour demander l’implantation des radars photo. Toutes les villes, partout dans la province, pourront proposer des sites potentiels pour installer des radars photo », conclut le porte-parole.