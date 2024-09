De nouveaux bureaux pour la Société de Développement Économique innue

Les nouveaux bureaux de la Société de Développement Économique Uashat mak Mani-utenam (SDEUM) sont le reflet de son évolution grandissante, tandis qu’elle est devenue un modèle pour les autres communautés.

Le nouveau bâtiment de la SDEUM servira, entre autres, à distinguer ses volets économique (S.E.C) et communautaire (OBNL). L’inauguration a eu lieu le 19 septembre. Les bureaux sont maintenant situés au 287 boulevard des Montagnais, à Uashat. La Société était initialement installée dans les bureaux des Pêcheries Uapan.

« C’est vraiment une réussite. C’est un travail d’équipe qui a été bien fait », témoigne Kenny Régis, le président de la SDEUM. « On sait très bien que la SDEUM a voulu sa propre bâtisse depuis un certain temps. On est très contents à présent d’avoir notre espace. »

Le chef de Uashat mak Mani-utenam, Mike Mckenzie, était présent lors de la cérémonie d’inauguration. Il a partagé sa fierté face au rôle important que la communauté détient dans l’économie de la ville.

« Au cours des cinq dernières années, vous avez vu que l’on n’est pas seulement dans les mines, on développe la communauté », célèbre le chef. « On ne peut pas passer à côté des Premières Nations pour ce qui est de l’économie. »

« La SDEUM est un modèle pour les autres communautés », a renchéri Kenny Régis. « On est vraiment devenu une référence. »

Le directeur général de la SDEUM, Ken Rock, a noté être reconnaissant de l’appui du conseil de bande de Uashat mak Mani-utenam. « J’ai la confiance du chef et du conseil, je l’apprécie et c’est très important. »