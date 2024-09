8,5 M$ pour les infrastructures d’eau potable à l’île d’Anticosti

La Municipalité de L’Île-d’Anticosti reçoit 8,5 M$ du gouvernement du Québec pour réaliser des travaux d’infrastructures d’eau potable.

Le projet permettra la réalisation d’une usine de traitement adaptée au besoin de la municipalité. Il sera ainsi possible d’assurer une meilleure gestion des eaux usées et de l’eau potable, en plus d’améliorer la qualité de cette dernière.

L’aide financière provient du Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) 2023 qui est géré par le ministère des Affaires municipales.

Selon les échéanciers des travaux, la mise aux normes de l’usine d’eau potable devrait être achevée pour l’automne 2025, estime Hélène Boulanger, mairesse de L’Île-d’Anticosti.

Dernièrement, Anticosti a reçu des investissements majeurs de la part du Gouvernement du Québec. La municipalité a plusieurs besoins, notamment avec son inscription à la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO qui devrait attirer plus de touristes.

« En mai dernier, nous avons annoncé un investissement de 16,5 millions de dollars pour la construction d’un bâtiment municipal multifonctionnel… Aujourd’hui, je suis d’autant plus heureuse d’annoncer ce nouvel investissement de près de 8,5 millions pour des travaux d’infrastructures d’eau potable », affirme la ministre et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain.

«C’est une autre démonstration de tous les efforts que notre gouvernement fait pour favoriser la mise en valeur de ce joyau! », ajoute-t-elle.