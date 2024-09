 50 000 $ pour la SPCA Côte-Nord

La SPCA Côte-Nord reçoit la somme de 50 000 $ pour du matériel qui bonifiera l’espace, les soins et les services offerts.

La Caisse populaire Desjardins devient partenaire principal du projet « Éduquer pour mieux vivre ensemble ».

« Ce projet vise à sensibiliser et informer la population, réduire la surpopulation des chats et des chiens, contrer la maltraitance et le plus possible d’abandons générés par un manque de ressources et d’informations pertinentes », mentionne via communiqué Daphnée Gwilliam, directrice générale de la SPCA Côte-Nord.

La contribution de 50 000 $ permettra entre autres l’achat d’un appareil de visioconférence. Des formations, ateliers et conférences sur divers sujets touchant le bien-être et l’éducation des animaux seront offerts grâce à cet appareil.

Le montant permettra aussi l’acquisition de nouvelles cages pour grands chiens, 2 balances pour la gestion des chats et des chiens, ainsi qu’une pompe à fluide.

« Ces nouveaux équipements nous permettront non seulement de bonifier nos espaces et nos services, mais également de prodiguer certains soins d’urgence », dit Daphnée Gwilliam. « De travailler en prévention à l’égard de la santé des animaux de compagnie des citoyens de Sept-Îles et des environs ».

Russel Tremblay, président du conseil d’administration de la Caisse populaire Desjardins de Sept-Îles est fier du partenariat qui offrira des ateliers éducatifs au niveau régional. « C’est avec fierté que la Caisse de Sept-Îles a fait le choix de soutenir ce projet innovateur », affirme-t-il via communiqué.