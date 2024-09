Sept-Îles plus vert dévoile les lauréats de l’édition 2024

La 18e édition du concours Sept-Îles plus vert a permis de souligner les résidences, commerces et immeubles à logements qui se sont démarqués pour la qualité de leur aménagement paysager.

Ce concours a pour objectif de promouvoir l’horticulture ornementale et l’embellissement de la ville. Il est organisé par la Ville de Sept-Îles et la Société d’horticulture de Sept-Îles.

Du 28 juillet au 3 août, les juges ont sillonné l’ensemble des rues des neuf districts du territoire municipal, afin de désigner les propriétés se démarquant en fonction de différents critères. Les 33 propriétés qui ont été sélectionnées se sont distinguées grâce à la propreté et l’entretien du terrain, le choix et la disposition des végétaux, et l’effet visuel d’ensemble.

Un tableau d’honneur des finalistes et lauréats sera installé à la Bibliothèque Louis-Ange-Santerre où il pourra être admiré au cours des prochaines semaines. Il est aussi possible de voir les propriétés finalistes via ce lien.

Une amélioration des efforts d’embellissement de la part des commerces et des entreprises, comparativement à l’an passé, a été constatée par la présidente de la Société d’horticulture de Sept-Îles, Marie-Ève Desrosiers.

« Que ce soit par l’ajout de pots à fleurs ou la création de plates-bandes, ces initiatives contribuent à égayer notre ville et notre quotidien », dit-elle. Elle remarque également que « dans plusieurs lieux de travail, ce sont les employés qui s’impliquent, souvent bénévolement, pour fleurir ou verdir leur milieu. Cet effort collectif est important et nécessaire. »