La transition énergétique : un projet de société

On affirme souvent que la transition énergétique est une priorité pour relever les défis climatiques. Et c’est vrai. Pour réussir ce virage, l’engagement collectif est essentiel. Tout le monde doit s’y mettre. Encore faut-il savoir pourquoi et comment. La bonne nouvelle? Agir est à la portée de chaque personne.

La transition énergétique en marche

Transition énergétique, décarbonation, efficacité énergétique… Ces notions peuvent sembler abstraites pour plusieurs. Pourtant, elles sont au cœur des objectifs du Québec : atteindre la carboneutralité d’ici 2050. Cela exige de remplacer les énergies polluantes par des sources renouvelables, comme l’hydroélectricité, l’éolien et le solaire. Dans ce contexte, notre électricité propre devient plus précieuse que jamais.

Le Québec possède un atout majeur avec son expertise en énergies vertes, mais la transition énergétique apporte son lot de défis. L’électrification rapide de l’économie fera doubler la demande d’électricité d’ici 2050. Cela signifie qu’il faut non seulement produire plus d’électricité, mais qu’il faut aussi l’utiliser plus efficacement.

Faire plus avec moins

La transition énergétique commence chez soi. Les façons d’y contribuer sont multiples et à la portée de tout le monde. Réduire la température de consigne d’un ou de deux degrés. Installer des thermostats intelligents. Utiliser une pomme de douche à débit réduit. Concocter ses repas à la mijoteuse, 80 % moins énergivore que la cuisinière. Calfeutrer ses fenêtres.

Des gestes anodins? Pas tant que ça. En optimisant la consommation à la maison, on comble une partie des nouveaux besoins énergétiques du Québec. Exploiter pleinement l’énergie déjà produite limitera la nécessité de réaliser de nouveaux projets hydroélectriques. C’est loin d’être banal!

De l’aide pour rendre les maisons plus efficaces

Les ménages qui veulent s’engager dans l’efficacité énergétique gagnent à aller de l’avant. Avec le programme LogisVert, Hydro-Québec offre un coup de pouce financier pour des projets tels que l’achat de thermopompes et d’appareils écoénergétiques comme une cuisinière à induction ainsi que l’isolation de la toiture. À long terme, ces initiatives entraînent un triple avantage : une facture d’électricité réduite, un confort accru et une empreinte carbone amoindrie.

En savoir plus sur le programme LogisVert

Et les entreprises?

Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à emboîter le pas, conscientes de leur impact. Elles répondent ainsi aux préoccupations de la population, qui s’attend à ce qu’elles prennent leurs responsabilités. Leur apport est essentiel, car elles peuvent accélérer la transition énergétique.

Il faut aussi dire que mieux consommer leur offre des avantages. À l’échelle des grandes usines, des immeubles de bureaux, des infrastructures municipales ou des parcs immobiliers d’envergure, des mesures comme l’optimisation de l’éclairage et des systèmes de chauffage et de climatisation ainsi que la réduction de la demande pendant les pics de consommation se traduisent par une baisse des coûts d’exploitation et par une importante réduction de leur impact environnemental.

Un projet collectif pour un avenir durable

La transition énergétique n’est pas un fardeau. C’est une occasion à saisir. En adoptant aujourd’hui des habitudes responsables, nous construisons un avenir durable tout en profitant d’avantages immédiats. Chaque geste compte. Ensemble, choisissons de mieux consommer pour un Québec plus vert et plus prospère.