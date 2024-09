Hôpital de Sept-Îles : « dans les priorités »

Le projet d’agrandissement et de modernisation de l’Hôpital de Sept-Îles figure parmi les priorités du gouvernement, a fait savoir le premier ministre François Legault, lors de son passage sur la Côte-Nord.

Le projet de 159 M$, selon les dernières évaluations (avril 2021), doit encore recevoir l’aval du Conseil des ministres.

Au printemps, le dossier d’affaires, élaboré par la Société québécoise des infrastructures et le CISSS, a été transmis au ministère de la Santé et des Services sociaux pour validation finale. Depuis, c’est l’attente.

“C’est la prérogative du ministre de la Santé de décider à quel moment il déposera le dossier en vue d’une autorisation par le Conseil des ministres, le cas échéant”, a indiqué le CISSS Côte-Nord.

« Pour Christian, il y a deux priorités. Il y a l’agrandissement de l’hôpital et des urgences. Là, ils sont au stade de la planification. Vous savez dans la réalisation des projets, il y a différentes étapes, donc là ils sont à l’étape planification, mais effectivement, il y a du travail à faire. On le reconnaît. C’est dans les priorités de Christian », a affirmé François Legault en entrevue avec Le Manic.

La modernisation n’est pas mise sur la glace, a assuré, pour sa part, le premier ministre.

Au printemps, la vente de l’hôtel de ville au CISSS de la Côte-Nord a permis de débloquer la suite des choses pour l’Hôpital de Sept-Îles. Il fallait plus d’espace pour du stationnement, en vue de la construction d’un nouveau bâtiment d’environ 2 500 m2. Dans celui-ci, on nous promet modernité pour remplacer l’urgence actuelle particulièrement désuète et tout sauf optimale pour les travailleurs de la santé.

-Avec Karianne Nepton-Philippe