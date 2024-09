Un hommage à IOC et QNS&L au P’tit Snack

Au cœur des événements soulignant les 70 ans d’opérations d’IOC et du Chemin de fer QNS&L et de IOC, les anciens et la population pourront admirer un souvenir de la minière au P’tit Snack de Sept-Îles.

Un motocar a été installé près de l’entrée du casse-croûte de la rue Napoléon, ornée d’une pancarte mentionnant que la compagnie est un pilier de la ville depuis 1954.

Une affiche relate une partie de l’histoire d’IOC.

Il s’agit d’un autre projet réalisé par Égyde Lévesque, après celui de la nouvelle terrasse du restaurant.

Cette façon originale de souligner le 70e anniversaire de la minière fait dire à la conseillère principale, Communications et relations externes chez Rio Tinto « qu’on travaille VRAIMENT pour une compagnie qui a bâti Sept-Îles. Merci Au Petit Snack… de loin la meilleure poutine en ville », a écrit Marie-Josée Carrier.