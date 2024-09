Drakkar de Baie-Comeau : l’expérience partisane mise de l’avant

Les abonnements de saison se vendent comme des petits pains chauds chez le Drakkar de Baie-Comeau. Il est certain que les victoires attirent les foules, nous confient Joëlle Bernier et Julie Dubé, qui ont à cœur l’expérience partisane et qui désirent créer une fidélisation.

Les deux femmes, respectivement directrice des opérations et du développement des affaires et présidente du conseil d’administration, ont surtout « hâte de voir tous les partisans refranchir les portes ».

« C’est certain qu’on a eu un mégacoup marketing l’année passée avec la finale. On a beaucoup de nouveaux abonnés de saison, plus de 500 environ. Et la cadence ne ralentit pas. Encore aujourd’hui, on a de 15 à 20 nouveaux abonnements de saison par semaine minimum », se réjouit Joëlle Bernier.

L’expérience

Un effort supplémentaire est donc mis sur l’expérience générale pour les partisans, pour avoir une offre qui sera maximisée, entre autres pour les abonnés de saison. Cet effort passe par des journées de promotion, des mises à jour pour faciliter l’entrée dans le Centre sportif Alcoa ou encore pour réduire les files d’attente.

« On va annoncer des matchs thématiques. On essaie surtout d’en avoir pour tous les goûts, des choses qui deviennent récurrentes, des matchs qui sont incontournables. C’est sûr qu’il y a des choses qui reviennent d’une année à l’autre, comme les matchs des toutous ou la fête de Snorri », poursuit la directrice des opérations et du développement des affaires.

Le développement de l’expérience partisan passe aussi par des nouveautés ou même des changements. Un changement a d’ailleurs été apporté du côté des billets gratuits pour un ami, offerts aux abonnés de saison. « Les gens ont parfois l’impression qu’on change beaucoup de choses ou qu’on en enlève. Le but, ce n’est pas de rien enlever à personne. Au contraire, c’est de faire le mieux possible pour amener à garder l’équipe, mais aussi pour que nos partisans en aient pour leur argent », affirme Julie Dubé.

Partenariats et développement

De nouveaux partenariats ont été développés, tels que celui du Centre sportif Alcoa ainsi qu’un nouvel écusson sur le chandail qui sera Terre de Visionnaire, en collaboration avec la MRC de Manicouagan.

« On va renouveler un protocole avec la Ville de Baie-Comeau. Donc, tout ce qui est plus financier à grande échelle, on y travaille, dit Julie Dubé. Notre planification stratégique, on va la réviser. On met de nouvelles politiques en place, comme celles de dons et commandites. »

Prêt à décoller

Depuis la pandémie, il y a eu une restructuration et l’organisation peut commencer à voir le résultat de tout ce travail.

« Il fallait aussi structurer. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui étaient avant là n’étaient pas structurés, mais tu as un nouveau CA, tu te structures en tant que nouveau CA. C’est de la nouvelle gouvernance. On met ça à notre main, entre guillemets », exprime la présidente du conseil d’administration.

« Ça a quand même pris un bout de temps, parce qu’à travers tout ça, il y a eu la COVID, ajoute-t-elle. Il y a eu la première saison régulière, puis il y a eu une saison de finale l’an passé. On est donc embarqué là-dedans à pieds joints. Là, on commence à voir le bout de ce qu’on pouvait voir en tant que nouvelle organisation, puis on est rendu à l’étape développement. »

Cette dernière, tout comme Joëlle Bernier, se dit enthousiaste pour les prochaines années. « Une année comme l’an passé, où on se rend en finale, c’est de l’expérience, de l’apprentissage à vitesse grand V. Le fait d’avoir ce bagage-là et ces nouveaux outils-là, bien ça nous permet aussi d’anticiper et de voir des choses pour être mieux planifiés et être plus structurés », conclut Mme Bernier.