Anthony Lavoie : un capitaine naturel 

Anthony Lavoie qui portera le C pour la mention de capitaine lors de la saison 2024-2025 était particulièrement motivé de porter cet honneur pour entamer sa cinquième saison pour le Drakkar de Baie-Comeau. Celui qui vivra sa dernière saison sur le circuit Courteau se dit prêt à jouer ce rôle.

L’entraîneur-chef Jean-François Grégoire a réussi à surprendre le vétéran lors du tournoi de golf annuel de l’organisation sportive.

Faisant croire à l’athlète de 20 ans qu’il devait prononcer un discours de remerciement aux partenaires lors de la soirée d’après golf, coach Grégoire a profité de l’entrée d’Anthony Lavoie pour lui annoncer qu’il serait le capitaine de l’équipe cette saison.

L’annonce qui s’est déroulée très rapidement, entremêlée de publicité sur les réseaux sociaux et de félicitations de la part de tout un et chacun, est tranquillement en train de s’imprégner chez le défenseur numéro 25. « C’était une belle surprise », exprime-t-il.

La publication qui a été lancée sur les réseaux sociaux a suscité des centaines de commentaires qui, pour la plupart, abondaient dans le même sens que le choix de l’entraîneur. « En lisant les commentaires, j’ai compris que je faisais quelque chose de bien puisqu’ils me voyaient aussi comme capitaine, ça m’a rassuré », divulgue Anthony Lavoie.

Celui qui a eu la mention d’assistant lors de la dernière saison se considère comme un leader depuis quelques années. Déjà dans le hockey mineur, le défenseur recevait des mentions d’assistant et était cité en exemple à suivre sur la glace tout comme à l’extérieur.

Voulant continuer dans le même sens, il a pu observer d’anciens coéquipiers enfiler ce rôle avec importance. Anthony Lavoie est conscient d’être le plus vieux de l’équipe, le joueur qui a le plus d’expérience au sein de l’organisation et tient à ce que les nouveaux se sentent bien dès leur arrivée. Jonglant avec l’humour et la bienveillance, le capitaine a rappelé aux recrues que tout le monde devait prouver quelque chose lors du camp d’entraînement.

Le Drakkar, qui peut compter à nouveau sur 14 joueurs de l’ancienne saison, a déjà un sentiment d’appartenance très fort, ce qui est une force pour la plupart et une adaptation pour d’autres.

« Les quatre derniers capitaines que j’ai eus, j’ai appris un peu de chacun. C’est en ayant eu l’occasion de les observer que je vais pouvoir bâtir mon rôle », mentionne avec humilité le nouveau capitaine. Confiant pour la saison 2024-2025, Lavoie dit que l’équipe a appris de la défaite au goût amer de l’an dernier et que cette année « sera la bonne ».

Nord-Côtier d’adoption

Originaire de Chaudière-Appalaches, mais résident de la Côte-Nord depuis quelques années, Anthony Lavoie s’est rapidement senti chez lui à Baie-Comeau. Celui qui a intégré la région connaît bien sa ville d’adoption et estime au plus haut point « sa vie ici ».