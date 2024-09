Un humour qui tire à blanc

L’humoriste Sébastien Haché fait son retour sur les routes de la Côte-Nord cet automne pour présenter son spectacle au titre intrigant, Tirer à blanc.

Tirer à blanc est une expression qui, bien qu’un peu désuète, le fait beaucoup rire et résume avec brio le thème prépondérant de son spectacle : l’infertilité

« Je suis complètement infertile, mais j’ai malgré tout réussi à avoir un enfant », raconte Sébastien Haché.

Son spectacle découle d’un récit personnel, une rétrospective de quatre années à tenter d’avoir un enfant malgré les obstacles que la vie lui a mis entre les jambes.

« J’ai écrit ces numéros au fur et à mesure que je vivais tout ça. Je peux documenter tout ce processus et comment je l’ai vécu », confie-t-il.

Au fur et à mesure qu’il jouait ses numéros dans les comedy club et les bars, il y avait toujours une attention particulière dans la salle, « ça devenait silencieux et les gens étaient très attentifs ».

À la suite de cette expérience, l’humoriste s’est rendu compte que c’était un processus peu évoqué qui suscitait un intérêt certain de la part du public. Il en a donc fait un spectacle.

Le sympathique loser

Sébastien Haché se décrit lui-même comme un sympathique loser. Une expression qui représente bien sa personnalité. « Dans la vie, il y a des gens qui sont naturellement cool. Moi, je n’ai jamais été cette personne-là », dit-il.

« Je me décrirais comme le plus cool de la gang des losers et le plus loser de la gang des cools. J’ai comme déterminé que j’étais le plus cool des losers, cette espèce de perdant là à qui on s’attache », résume-t-il en riant.

Un spectacle, une catharsis

L’humoriste n’avait initialement pas prévu d’écrire un spectacle. Il documentait simplement sa vie au rythme des aventures qu’il vivait. « Pour moi, ça a été un peu une forme de catharsis », raconte-t-il.

Le spectacle est unique en son genre, l’infertilité étant un sujet rarement abordé dans l’humour. « J’aime prétendre que c’est le seul spectacle d’humour au monde qui parle d’infertilité. C’est un sujet personnel, et souvent, ce qui est le plus personnel peut aussi être le plus universel », croit-il.

Retour sur la Côte-Nord

Sébastien Haché n’est pas un étranger de la Côte-Nord. « J’ai toujours habité en région donc pour moi, c’est super important d’aller en région un peu plus éloignée. Je connais cette réalité-là », dit-il.

Plus jeune, son papa a vécu à Sept-Îles avant de quitter pour Chicoutimi. « Il y a toujours du monde dans les salles, les gens sont l’fun et je m’identifie à ces gens-là. Pour moi, c’est très important d’y aller », conclut-il.

Le 10 octobre, il sera de passage au Centre des congrès de Sept-Îles, suivi d’une prestation à L’Ouvre-Boîte culturel de Baie-Comeau le lendemain.