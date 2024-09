Le Husky benjamin de Jean-du-Nord/Manikoutai réussit son premier test

La saison de football est officiellement lancée pour le Husky des écoles Jean-du-Nord/Manikoutai de Sept-Îles. Les benjamins ont couronné la journée de samedi avec une victoire sur les Mustangs.

Un soleil radieux et une foule nombreuse, les conditions étaient parfaites pour le premier programme de la saison sur le terrain derrière les deux écoles secondaires de la rue Comeau.

« On remercie tous les partisans qui sont venus nous encourager. C’est vraiment trippant pour nos joueurs de jouer devant une aussi grande foule », a exprimé Luc Turner, entraîneur en chef des benjamins.

Test réussi

Confronté à un rival qui s’est pointé avec un effectif réduit, le Husky benjamin a eu le dessus sur les Mustangs de l’école Odyssée de Chicoutimi avec une marque finale de 21-0.

Mathis Pelletier, Brad Pelletier et Émile Gauvin ont les touchés des gagnants.

« C’était un premier vrai match pour nos jeunes. On est content. Ils se sont bien débrouillés », a fait savoir Luc Turner.

Les visiteurs à Sept-Îles s’étaient imposés dans le juvénile en ouverture de journée. Ils ont disposé de leurs hôtes par la marque de 49-12.

William Turcotte et Nathan Sergerie ont inscrits les touchés du Husky.

Le Husky faisait face à un adversaire plus aguerri, « plus gros et plus fort », a mentionné Dany Dumont.

L’entraîneur-chef a parlé de manque d’exécution et de jeux de base ratées au sujet de sa troupe qui aligne 23 joueurs de premières années juvéniles sur les 45.

Le Husky juvénile pourra se reprendre le 29 septembre à Chicoutimi-Nord face aux Harfangs de Charles-Gravel.

La prochaine partie des benjamins est au calendrier pour le 6 octobre en rendant visite aux Centurions de Saint-Félicien.