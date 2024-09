Drakkar de Baie-Comeau : nouvelle saison, nouveau départ 

« L’année passée, c’est l’année passée. C’est mon message. On peut être content de ce qu’on a fait, mais aujourd’hui, on regarde de l’avant et c’est une nouvelle saison. On va écrire une nouvelle page. » Voici le mot d’ordre du dirigeant du Drakkar de Baie-Comeau à l’approche de la prochaine saison.

Certes, l’équipe s’est largement démarquée au sein de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec (LHJMQ) avec une saison record et une bannière décrochée en raison de sa première position au classement en saison régulière.

La présence du Drakkar jusqu’en finale lors des séries aura aussi permis d’acquérir de l’expérience.

« Ce qui est important, c’est l’expérience que nos joueurs sont allés chercher l’année passée, autant dans la saison que dans les séries. Il faut transposer ça dans la saison cette année pour que ça nous serve », confie d’abord le directeur général.

« Il y a les bons coups et le positif qu’on est allé chercher, tout comme le négatif qu’on a vécu, poursuit-il. Si je prends la fin de saison en finale, il faut aller chercher cette expérience-là et Il faut faire en sorte que ça serve. Il faut faire en sorte que ces gars-là soient encore affamés. »

L’état d’esprit n’est pas de se lancer dans une quête de dépassement des résultats de la saison précédente.

« Je ne peux pas dire ça, parce que l’année passée, on a gagné 53 games. Donc, je ne me demandais pas d’en gagner 55 en saison régulière, ça serait injuste. C’est du réalisme. Ce qu’on veut, c’est arriver avec l’état d’esprit de quand on embarque sur la glace, c’est de voir ça surpasser », fait savoir l’entraîneur-chef.

Ensuite, durant les séries, Jean-François Grégoire reste avec la mentalité de prouver que, comme les autres clubs, le Drakkar peut aussi se retrouver parmi les favoris.

Un impact positif

Le meneur de la troupe baie-comoise est toutefois conscient de l’impact que la dernière saison a apporté au Centre sportif Alcoa.

« Ce qu’on a vécu au niveau des foules, l’engouement, le positivisme les gens et les encouragements, ça a été vraiment le fun. On a réussi à amener ça à un autre niveau qu’on n’avait pas connu avant. Présentement, je crois que les gens qui ont été de nouveaux adeptes du Drakkar ou des gens qui sont venus pour la première fois vont continuer à vouloir nous voir et vivre cette expérience-là », se réjouit Jean-François Grégoire.

Pour lui, il est important de reconnaître que « quand les gens viennent, ils veulent avoir un bon spectacle » et que cela aide davantage quand il y a victoire.

Continuer à faire sa place

Si le Drakkar a montré qu’il méritait sa place dans la ligue, son dirigeant a l’intention de perpétuer cela dans le temps.

« On va montrer qu’on ne sera pas passager et qu’on va faire partie de ce peloton-là », déclare avec entrain le directeur général.